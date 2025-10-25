Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Kienfichten geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Dessauer SV 97 I führt mit 2:0 – Minute 75

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna musste zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Markert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (75.). Damit war der Sieg der Dessauer gesichert. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Kieseler, Apel, Schlichting, Eckersberg, Merkel, Markert (87. Hulwa), Dieckow (87. Thiele), Von Klöden, Malende (68. T. Berger), Bittner (78. Abaszada)

SV Seegrehna: Scherbaum – Kruse, Jäckel, Thauer, Trenkel, Griedel (76. Kohl), Geißler, Gäbelt, Stark, Schenke, Raiskup (64. Ruprecht)

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35