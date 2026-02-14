Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Jan-Niklas Seifert traf für den SV Blau-Rot Coswig in Spielminute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Coswiger mussten nach 21 Spielminuten die Führung wieder abgeben. Tarek Löwe sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Coswiger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in der 57. Minute. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Julian Bittner traf in der 60. Minute, gefolgt von Philipp Markert (67.). So leicht ließen sich die Coswiger aber nicht abhängen. Bergt traf in Minute 83 ein weiteres Mal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Dessauer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Luca Maximilian Dieckow versenkte den Ball in Minute 86. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Die Dessauer wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Matin Yousef wurde für Julian Bittner eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Dessauer SV 97 I noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Matin Yousef (Dessau) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:3 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Kieseler, T. Berger, Walzer, Markert (71. Bayard), Von Klöden, Eckersberg, Bittner (89. Yousef), Malende, Merkel

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (70. Körner), Bergt, Scheller, Schölzel (30. Schaaf), Warnecke, Löwe (84. Weber), Plotz, Hoffmann, Schmidt, Seifert (62. Ziem)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43