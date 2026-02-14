Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 fuhr der RSV Eintracht 1949 am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kleinmachnow/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Patrick Hinze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Die Brandenburger konterten . Diesmal war Jegor Jagupov der Torschütze (47.).

RSV Eintracht 1949 und VfL Halle 96 – 1:1 in Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Luca Krüsemann ersetzte Till Plumpe. Auf der Gastseite sprangen Anxhelo Kurti für Arlind Shoshi und Mathieu Racine für Maximilian Jagatic ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Bilbija, Kruska, Fron, Plumpe (79. Krüsemann), Samson, Güllmeister, Steinborn, Yatkiner (62. Göth), Mustapha, Ekalle

VfL Halle 96: Stark – Dos Santos, Marks, Lubsch, Jagupov, Shoshi (75. Kurti), Hüttig, Frühauf, Bölke, Cabral, Jagatic (75. Racine)

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71