Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der FC Victoria Wittenberg gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Das Spiel zwischen Wittenberg und Jessen ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Erik Thomas Heinrich (SV Allemannia 08 Jessen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 51

Bereits vier Minuten darauf konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (51.). Mit 2:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Körnig, Hüller (71. Steudel), Dorn, Thöner, Vurmo, Kießling, M. Müller, Arlt (42. Smith-Heston), C. Müller

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Wedmann (81. Michalke), Olexy, Böhme (78. Schüler), Weidmann, Kilian (57. Michlick), Michlick, Quinque, Alalawi (65. Peinl), Heinrich (78. Ockler), Heinze

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14