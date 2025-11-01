Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV GOLPA.

Michael Müller (FC Victoria Wittenberg) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger konterten in der 38. Minute. Diesmal war Tino Vetter der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Kevin Klanert, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wittenberger zu entscheiden (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Wakrim (46. Zentgraf), Thöner, Körnig, M. Müller, Tann, Witt, C. Müller, Mucke (90. Ritter), M. Müller, Klanert (67. Vurmo)

SV GOLPA: Hennig – Götz, Thiecke, Burmeister (61. Bilau), Krause, Vetter, Schönerstedt, Reiche, Micklisch, Schröter, Schmidt

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21