Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Seegrehna.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Wittenberg und Seegrehna am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Wittenberg.

Gleich nach Spielstart schoss Hendrik Kruse das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Andreas Thöner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel FC Victoria Wittenberg gegen SV Seegrehna – 70. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Christian Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wittenberg sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Tann, Körnig, Witt, M. Müller (90. Filybah), Dorn, Thöner, Kießling (57. Arlt), Hüller (3. Vurmo), C. Müller, M. Müller

SV Seegrehna: Brandenburg – Kruse, Raiskup, Geißler, Jäckel, Ruprecht, Schüler, Stark, Trenkel, Böhme, Thauer

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27