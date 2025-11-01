Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 1:4 (0:1) gegen den Dessauer SV 97 I geschlagen geben musste.

Muldestausee/MTU. Das Spiel zwischen Pouch-Rösa und Dessau ist mit einer klaren 1:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. Die Dessauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Paul Apel der Torschütze (60.).

SV 1922 Pouch-Rösa liegt 0:2 im Rückstand – Minute 60

Es sah nicht gut aus für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Steve Jornitz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (87.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba (75. Tale), Da Silva Semedo, Robalo, Ersed (60. Camara), Hänisch (75. Schubert), Gentil Da Cunha, Synovyd, Kunyk, Paschos, Hulovych

Dessauer SV 97 I: Deistler – Berger, Merkel, Dieckow (87. Kamschütz), Kieseler, Jornitz (90. Browne), Von Klöden, Yousef (76. Markert), Eckersberg, Schlichting (68. Abaszada), Apel

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40