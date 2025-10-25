Deutlich unterlegen zeigte sich der SV GOLPA in der Partie gegen den SV Eintracht Elster letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Die 61 Zuschauer im Stadion Glück Auf haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV GOLPA ein ernüchterndes 1:6 (0:3) einstecken musste.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schneider (7.) erzielt wurde.

SV GOLPA liegt 0:2 zurück – 7. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niclas Hennig. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Schneider den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 festigte (85.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Schröter, J. Schmidt, Burmeister (77. Neuwirth), Vetter (61. Reiche), Krause, L. F. Schmidt, Götz (70. Werner), Micklisch, Reichmann, Schönerstedt (61. Rieschick)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Engelhardt (72. Schuschke), Schüler (56. Donath), Göbel, Witzel, Dietze, Schutzsch (72. Witzel), Lavrov (51. Zoberbier), Schneider, Schüler, Kase (72. Jahn)

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61