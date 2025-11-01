Fußball-Landesklasse 4: An diesem Wochenende hat der FC Stahl Aken im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Das Match zwischen Aken und Friedersdorf ist mit einer klaren 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Andreas Mieth (SV Friedersdorf) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Bereits kurze Zeit später leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Ronny Müller den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (42.).

42. Minute: FC Stahl Aken mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Seiring den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Ufer, Belger, Knauth, Müller, Hellmer (90. Wotschadlo), Dreßler, Rehsack (68. Mazurkevych), Abdul Awali (21. Mrachacz), Korge, Saalmann (59. Zakhel)

SV Friedersdorf: Hahn – Thiel (77. Fischer), Mühlbauer, Stolzenhain, Rohde (68. Hartmann), Vereshchaka, Kökel (46. Seiring), Walter, Jefkay (77. Krasnokutskyi), Janssen, Mieth

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55