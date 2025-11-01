Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken im Spiel gegen den SV Friedersdorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2) gegen Friedersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Andreas Mieth das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Seiring den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Ufer, Rehsack (68. Mazurkevych), Hellmer (90. Wotschadlo), Müller, Knauth, Korge, Belger, Saalmann (59. Zakhel), Dreßler, Abdul Awali (21. Mrachacz)

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Thiel (77. Fischer), Mühlbauer, Rohde (68. Hartmann), Janssen, Mieth, Stolzenhain, Jefkay (77. Krasnokutskyi), Vereshchaka, Kökel (46. Seiring)

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55