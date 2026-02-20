Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unglaublichen 7:0 (1:0) fegte das Team des SV Eintracht Elster die SG 1919 Trebitz am Freitag vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. 7:0 (1:0) in Elster: Ganze sieben Bälle hat das Team von Marvin Richter, der SV Eintracht Elster, am Freitag im Tor der Gäste aus Trebitz untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Marvin Richter vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Damon Schüler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (44.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis (48.). Die Zahna-Elsteraner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Moritz Walter Donath der Torschütze (65.).

SV Eintracht Elster liegt in Minute 65 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Elster noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Karl Ferigo (Elster) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 7:0 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Schüler (79. Jahn), Schutzsch, Witzel (62. Donath), T. Richter, Lavrov, Engelhardt, Dietze, Schneider, Kase (65. Ferigo), Schuschke

SG 1919 Trebitz: Langer – Höppner (46. Grobmann), Preuß, Schneider (75. Tawfik Kinani), Oberländer, Meene, Kühne, Poenicke, Kirschke, Födisch (81. Wilhelm), Gröber

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85