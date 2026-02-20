Deutlich unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 wurden die Fans des VfB 1906 Sangerhausen am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Darius Triebel durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Doch die Sangerhäuser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Bruno Weick erzielt.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bondarenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Weick, Sonnenberg (46. Lange), Schulz, Kern (60. Stöhr), Schäffner, Wagenhaus, Schneider (72. Husung), Hennig (68. Halle), Hildebrandt, Olbricht

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Nicodemus, Erdmann (89. Bisultanov), Neuhaus (80. Engl), Hein (72. Tsipi), Strauchmann, Neuhaus, Campbell (80. Omerovic), De Pinho Gomes (65. Sothen), Seidel, Bondarenko

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95