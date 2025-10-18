Eine Niederlage für den SV 1922 Pouch-Rösa besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Muldestausee/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:3). Die Partie zwischen dem SV 1922 Pouch-Rösa und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Bitterfeld-Wolfen auf und entschieden das Match am Ende mit 2:3 (2:3) für sich.

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Muldestauseern eine unverhoffte Führung. Die Muldestauseer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Ronaldinho Francisco Robalo der Torschütze (27.).

SV 1922 Pouch-Rösa führt mit 2:0 – Minute 27

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Hulovych, Ersed, Kunyk, Quilitzsch, Wittek (61. Hänisch), Robalo (87. Wittig), Rocktäschel, Shaba (61. Schubert), Richter (76. Camara), Synovyd

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pötzsch, Chebbah (84. Csehil), Nelles (81. Cil), Riediger, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Strobel, Schneidewind, Pabstmann (76. Kirchhoff), Eberhard, Csehil (71. König)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55