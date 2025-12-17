Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Seegrehna heimste der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Wittenberg und Seegrehna am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Hendrik Kruse (SV Seegrehna) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Andreas Thöner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit SV Seegrehna – 1:1 in Minute 70

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Christian Müller, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wittenberger zu entscheiden (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Tann, M. Müller (90. Filybah), Hüller (3. Vurmo), M. Müller, Dorn, Körnig, C. Müller, Witt, Kießling (57. Arlt), Thöner

SV Seegrehna: Brandenburg – Ruprecht, Kruse, Raiskup, Stark, Thauer, Schüler, Jäckel, Böhme, Geißler, Trenkel

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27