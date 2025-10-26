Ergebnis 9. Spieltag Kräftemessen zwischen SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa endet unentschieden 0:0
Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein SV Friedersdorf gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Muldestausee/MTU. Im Sport- u.Freizeitzentrum haben 65 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem SV Friedersdorf und dem SV 1922 Pouch-Rösa verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
Der SV Friedersdorf rutschte auf Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa
SV Friedersdorf: Fleischer – Kökel (77. Krasnokutskyi), Siverchuk, Jefkay, Stolzenhain (78. Rickelt), Seiring, Fischer (60. Walter), Janssen, Vereshchaka (82. Kauna), Thiel (38. Rohde), Mühlbauer
SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Robalo, Hulovych (86. Wittek), Rocktäschel (73. Hänisch), Kunyk, Ersed, Da Silva Semedo (34. Camara), Gentil Da Cunha, Tale (67. Paschos), Synovyd, Shaba
; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65