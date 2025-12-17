Ein 2:2 (2:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Germania 08 Roßlau und SG Empor Waldersee am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

In Minute 15 schoss Michel Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Robert Ruge erzielt.

SV Germania 08 Roßlau baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 42

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die SG Empor Waldersee steckte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Adrian Elias Westendorf, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die gaster zu erlangen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Seiffert (78. Möbius), Franzel, Klausnitzer, Müller (38. Hanke), Marzian (76. Michaelis), Richter, Hagendorf, Mieth, Fleischer (55. Reichardt), Ruge

SG Empor Waldersee: Köhler – Westendorf, Vogel, Schäfer (46. John), Schulze, Eckardt, Gaedke, Meßing (46. Rubitzsch), Schilling, Chebbah (78. Loppnow), Griebner

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80