Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Enrico Heede und sein Team SG 1919 Trebitz gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:1) wider.

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Schmiedeberger haben am Samstag dem Kontrahenten aus Wittenberg souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schmiedeberger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Meene der Torschütze (28.).

Der FC Victoria Wittenberg hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Christian Müller versenkte den Ball in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Trebitz einen weiteren Erfolg erzielen. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 verließen die Schmiedeberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG 1919 Trebitz sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Höppner, Neumann, Meene, Preuß, Grobmann (67. Schütz), Oberländer, Kühne, Gröber, Krott, Födisch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Hüller (46. Wightman), Körnig, Wakrim, Dorn, Müller, Arlt, Müller, Müller (60. Smith-Heston), Thöner, Vurmo (46. Kießling)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38