Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 68 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (3:2).

Robert Voß (SSV 90 Landsberg) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (10.).

1:1 Ausgleich im Spiel SSV 90 Landsberg gegen SV Romonta 90 Stedten – Minute 10

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite verließen Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Landsberger entschieden. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller (88. Stephan), Stryjakowski (67. George), Darmochwal, Madalschek, Rappe (67. Kleeblatt), Hampel, Voß, Köhler, Berbig (31. Dammering), Diallo (85. Thiel)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Kaschperk (63. Nachtwein), Lindau, Siedler, Merker, Böttger, Jüttner, Prenz, Schrötter, Berger (72. Thomas)

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68