Eine herbe Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Magdeburger konterten in der 28. Spielminute. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV 79 Magdeburg gegen TSV Niederndodeleben – Minute 28

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Silvio Gottschalk den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 ausbaute (85.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener entschieden. Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hartwig, Ngou, Gröschner, Mittag, Ellrich, Klinzmann (24. Njonou), Spiering, Kokert (80. Nsien), Wolde, Hilgendorf (73. Bansemer)

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (73. Bittner), Ferl (67. Mai), Farkas (56. Dreiling), Biermanski, Ahlemann, Jebsen, Husnik (67. Gottschalk), Schott, Komorous (73. Klein), Lüddeckens

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53