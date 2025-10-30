Fußball-Landesklasse 4: Am vergangenen Donnerstag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem FC Stahl Aken machtlos und wurde mit 0:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Bad Schmiedeberg/MTU. Vor 69 Zuschauern hat sich das Team von Enrico Heede mit 0:3 (0:2) gegen Aken eine Niederlage eingestehen müssen.

Rumen Rehsack traf für den FC Stahl Aken in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Die Akener waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Patrick Belger erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

SG 1919 Trebitz liegt 0:2 zurück – 35. Minute

In der 58. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sabrou Hakou Abdul Awali (Aken) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 verließen die Akener den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Födisch, Bilke, Krott (71. Howe), Poenicke, Gröber (58. Schneider), Oberländer, Tawfik Kinani (71. Preßler), Preuß, Kirschke, Kühne

FC Stahl Aken: Papsdorf – Müller, Abdul Awali, Knauth, Mrachacz (46. Saalmann), Ufer, Dreßler, Rehsack (64. Lippert), Belger (76. Teichmann), Hellmer (83. Kutscher), Mazurkevych (46. Korge)

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69