Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Trainer Felix Narr feierte ein deutliches Ergebnis über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener waren den Gästen aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Alexander Felgentreff (TSV Niederndodeleben) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Niederndodelebener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

TSV Niederndodeleben führt nach 35 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Jan Frank (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Biermanski (73. Neumann), Felgentreff (46. Bittner), Husnik (55. Mai), Schott, Ahlemann, Jebsen, Müller (55. Bergmann), Frank, Dreiling, Gottschalk

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Richter, Schwarz, Wendland, Harnau (73. Tschepe), Zywotek (69. Krause), Dethlefsen, Mootz (53. Thielecke), Schlieter, Deike (73. Rein), Winkelmann (78. Thielecke)

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112