Der SC Bernburg hatte am Donnerstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Dessau 05 mit 1:3 (1:2).

Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Dessau 05 schlucken. 1:3 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Cedrik Staat für Bernburg traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Niklas Mieth (7.) erzielt wurde.

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 steckte zweimal Gelb ein. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – Krishteyn (46. Bichtemann), Raeck, F. Lange, L. Lange, Streithoff, Staat, Schauer, Krüger, Schmidt (70. Heute), Becker (44. Hilmer)

SV Dessau 05: Becker – Friebe (90. Savrii), Pälchen (87. Schmitkamp), Sparfeld, Biriuk (73. Von Zansen), Girke (81. Thomas), Barabasch, Werthmann, Mieth, Erdmann (62. Baumgart), Pratsch

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128