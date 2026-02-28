Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Allemannia 08 Jessen vor 107 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV GOLPA freuen.

Jessen/MTU. Die 107 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen das Team aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän.

Anton Kilian (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen liegt in Minute 90+1 2:0 vorn

Am Ende des Duells sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kevin Heinze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Jessener gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – J. Michlick, Böhme (70. Alalawi), Olexy, Heinze, Heinrich, Wedmann (70. Ockler), Kilian (78. Peinl), M. Michlick (88. Philipp), Weidmann, Winter

SV GOLPA: Birken – Vetter, Schmidt, Schönerstedt (81. Hannusch), Neumann, Reiche, Schmidt, Micklisch, Krause, Neuwirth (43. Marquardt), Thiecke

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107