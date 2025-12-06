Dem SV Blau-Rot Coswig glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Coswiger legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Jean-Pascal Körner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

42. Minute: SV Blau-Rot Coswig liegt mit 2:0 vorne

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (82.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körner (78. Fischer), Hoffmann (71. Ziem), Ristok, J. Seifert, Warnecke, Weber (88. M. Seifert), Bergt, Kuschert, Scheller, Guroll (85. Kanzenbach)

SV Seegrehna: Janihsek – Raiskup (78. Poppe), Gäbelt, Kruse, Thauer, Böhme (30. Schenke), Furchner (57. Fricke), Ruprecht, Jäckel, Geißler, Schüler

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48