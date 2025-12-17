Für den SV Blau-Rot Coswig endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Kochstedt mit 2:3 (1:1).

Coswig/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Coswig und der TuS Kochstedt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Brian-Lucas Körnicke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Willi Veith Böhme den Ball ins Netz.

23. Minute SV Blau-Rot Coswig auf Augenhöhe mit TuS Kochstedt – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Böhme/Kochstedt (53.), gefolgt von Hugo Guroll (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte zweimal Gelb ein. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Noah Samuel Hensen den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Kochstedt sicherte (90.). Die Coswiger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – TuS Kochstedt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schaaf, Warnecke, Körnicke, Weber (90. Ziem), Ristok, Körner, Bergt, Guroll, Hoffmann (68. Seifert), Scheller

TuS Kochstedt: Rosner – Landgraf, Hensen, Buschmann (90. Ziemba), Böhme, Zuchowski, Krüger, Zabel, Richter, Streuber (70. Denell), Hajowsky (46. Krieg)

Tore: 1:0 Brian-Lucas Körnicke (5.), 1:1 Willi Veith Böhme (23.), 1:2 Willi Veith Böhme (53.), 2:2 Hugo Guroll (55.), 2:3 Noah Samuel Hensen (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Marcel Sindermann; Zuschauer: 30