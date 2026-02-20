Fußball-Landesklasse 4: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Elster vor 85 Zuschauern gegen die SG 1919 Trebitz mit einem überlegenen 7:0 (1:0) durch.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Freitag dem Gegner aus Trebitz ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Damon Schüler (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis (48.). In der zweiten Halbzeit setzte Elster noch einen drauf: In Minute 65 wurde ein weiteres Tor durch Moritz Walter Donath erzielt.

SV Eintracht Elster führt mit 2:0 – 65. Minute

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Karl Ferigo den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Schüler (79. Jahn), Lavrov, Dietze, Engelhardt, Schutzsch, T. Richter, Schuschke, Kase (65. Ferigo), Schneider, Witzel (62. Donath)

SG 1919 Trebitz: Langer – Höppner (46. Grobmann), Gröber, Poenicke, Födisch (81. Wilhelm), Preuß, Meene, Kühne, Schneider (75. Tawfik Kinani), Kirschke, Oberländer

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85