Signifikant unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Stefan Kuhnert hat am Freitag vor 95 Zuschauern im Friesenstadion Pl.2 ganze fünf Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bruno Weick den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen und SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bondarenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Hennig (68. Halle), Wagenhaus, Hildebrandt, Kern (60. Stöhr), Schneider (72. Husung), Sonnenberg (46. Lange), Schäffner, Weick, Olbricht, Schulz

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Neuhaus, Seidel, Erdmann (89. Bisultanov), Campbell (80. Omerovic), Bondarenko, Nicodemus, Hein (72. Tsipi), Neuhaus (80. Engl), De Pinho Gomes (65. Sothen), Strauchmann

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95