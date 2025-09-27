Dem SV GOLPA gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den Dessauer SV 97 I mit 5:2 (2:1) zu besiegen. 49 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (2:1).

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Julian Schmidt (26.) erzielt wurde.

1:1 für SV GOLPA und Dessauer SV 97 I – Minute 26

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Die Partie blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Simon Frank Thiecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:2 zu erweitern (77.). Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Möhlauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Reiche (70. Neuwirth), Reichmann, Krause, Micklisch, Burmeister (80. Werner), Neumann, Schröter (77. Rieschick), Thiecke, L. F. Schmidt, J. Schmidt (87. Bilau)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert (59. Schlichting), Abaszada, Dieckow (86. Hulwa), Kamschütz (59. Yousef), Akbari, Walzer, Kieseler, Merkel, Bittner, Eckersberg

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49