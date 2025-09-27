Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau fuhr der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Nach lediglich 14 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Illia Hlynianyi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Havelberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Wilhelm Neumann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

1:1 für 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SSV Havelwinkel Warnau – 65. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Kyrylo Galushyn (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Mannschaft erzielen (90.+1). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Elflein (62. Galushyn), Litzenberg (80. Ludwig), Bark, Mertes (90. Bauer), Radke, Hlynianyi, Hoffmann, Böhme, Hadaschik (86. Sumka), Potapenko (77. Gründling)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Krause, Otto, Bäther (63. Paege), Cembala, Bradburn, Hilgenfeld (86. Schulz), Bauer (71. Winning), Hutyra (90. Kniestedt), Neumann

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107