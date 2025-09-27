Die SV Germania 08 Roßlau unter Leitung von Trainer Jens Borchers feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Blau-Rot Coswig mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

Nach 15 Minuten schoss Enrico Franzel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Vincent Elias Seiffert (27.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Maximilian Reichardt ersetzte Enrico Franzel. Auf der Gastseite sprangen Niklas Schölzel für Jan-Niklas Seifert und Marcel Müller für Brian-Lucas Körnicke ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Maximilian Reichardt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (77.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Die Dessauer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hanke (78. E. S. Lorenz), Müller (84. Michaelis), Franzel (71. Reichardt), Marzian, L. Lorenz, Hagendorf, Mieth (82. Richter), Berke, Klausnitzer, Seiffert (46. Ruge)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schölzel, Seifert (74. Schölzel), Bergt, Ziem, Schaaf, Weber (46. Kappel), Scheller, Löwe (82. Saage), Guroll (46. Körner), Körnicke (74. Müller)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196