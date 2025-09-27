Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Coach Gordon Krause aus dem Kräftemessen mit dem SV 51 Langenapel vom Platz.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 207 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Salzwedler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Hishyar Wazar Hasan der Torschütze (33.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt in Minute 33 mit 2:0

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Phil Friedrich Hentschel (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (54.). Mit 4:0 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan (75. A. Müller), Wulff, Hentschel (66. Weißbach), Burdack, Nowak, Stolz, Kreitz, Riethmüller (66. Grabowski), Galkowski, P. Müller (86. Koch)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Neuling, Roloff (46. Stolz), Afanasew (46. Scheuner), Roese, Schulz, Meyer, Steding (55. Atah), Bromann (84. Hahn), Peters, Stappenbeck (77. Glaetzer)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207