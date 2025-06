Der SV GOLPA errang am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 125 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Gräfenhainichen/MTU. Die 125 Besucher des Stadions Zschornewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Möhlauer besiegten die Gäste aus Dessau mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Simon Frank Thiecke für GOLPA traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Möhlauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Thiecke.

Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97 I. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Julian Schmidt traf für GOLPA in Minute 48. Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 30

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Fabian Kästner wurde für Julian Schmidt eingesetzt und Tom Scholtbach für Simon Frank Thiecke. Auf der Gastseite verließen Luca Maximilian Dieckow für Matin Yousef und Mutee Abdulkarim für Philipp Markert den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fabian Kästner den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (76.). Damit war der Triumph der Möhlauer gesichert. Die Möhlauer haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Frenzel – Jänicke (80. Schröter), Kuhne (85. Werner), Neumann, Thiecke (66. Scholtbach), L. F. Schmidt, Götz, Micklisch, Krause, Reichmann (85. Schönerstedt), J. Schmidt (61. Kästner)

Dessauer SV 97 I: Berger – Zabel (82. Thiele), Dieckow (60. Yousef), Jornitz (46. Malende), Eckersberg, Brenner, Berger, Von Klöden (46. Kamschütz), Merkel, Schweininger, Abdulkarim (68. Markert)

Tore: 1:0 Simon Frank Thiecke (9.), 2:0 Simon Frank Thiecke (44.), 2:1 Mutee Abdulkarim (45.+1), 3:1 Julian Schmidt (48.), 4:1 Fabian Kästner (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 125