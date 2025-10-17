Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 149 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 149 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Rath am Ende der ersten Halbzeit, als Theodor Luiz Rappsilber für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Minute 64: SV Blau-Weiß Dölau liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (64.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. Hensen, Giese (61. Scheffler), Redmann, Groß, Köhler (69. Grüneberg), Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), H. Hensen, Rappsilber (78. Geyer), A. O. Haensch (73. Burghardt), Gros

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Zawada (61. Sonco), Ndour, May, Prielipp (85. Zahrt), Schmökel, Seniura, Mrozik (46. Bakkush), Wróblewski (78. Yaghobi), Schinkel

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149