Dem SV Seegrehna gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Friedersdorf mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 100 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. Die 100 Besucher Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten die Gäste aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger legten in der 27. Spielminute nach. Diesmal war Martin Jäckel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

2:0 Vorsprung für SV Seegrehna – Minute 27

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Torwart Jamiro Scherbaum konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

13 Minuten nach der Pause konnte Hendrik Kruse (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Jäckel, Trenkel (59. Hesse), Kruse, Stark, Thauer, Griedel, Gäbelt, Weise (87. Raiskup), Geißler, Ruprecht

SV Friedersdorf: Fleischer – Jefkay, Walter, Seiring, Kökel (86. Krasnokutskyi), Janssen, Mieth, Rohde (55. Hartmann), Stolzenhain (58. Plomitzer), Siverchuk, Fischer (58. Kauna)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100