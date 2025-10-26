Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der TuS Kochstedt vor 112 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Erfolg gegen die SG Empor Waldersee freuen.

Darvin Francis Hajowsky traf für den TuS Kochstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hajowsky den Ball ins Netz (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Es blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Schon vier Minuten darauf konnte Eric Landgraf (Kochstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (63.). Mit 4:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TuS Kochstedt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Hein (63. Karbath), Hensen, Streuber (75. Böhme), Ihbe, A. Zuchowski, Strokosch (46. Krieg), Krüger, Buschmann (46. Landgraf), Hajowsky (80. Ziemba)

SG Empor Waldersee: Bahn – Westendorf, Gaedke (55. Schulze), Chebbah, Schäfer, Griebner, Herro (27. Samaniega Lopez), Bruch, Schilling, Vogel (87. Loppnow), Rubitzsch

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112