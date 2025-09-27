Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Reußen und Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Landsberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Reußen und Zörbiger FC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Reußen live dabei. Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Besser, Flaschina, Broda, Schicha, Gewinner, Czaplicki (62. John), Benze, Herrmann, Schulz, Förderreuther (78. Hurt)

Zörbiger FC: Koller – Schindler, Schmidt, Helmecke (66. Nentwig), Oertel, Teichert, Seliger, Gansen, Schönburg, Janders, Brenner

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56