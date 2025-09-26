Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der FC Hettstedt vor 42 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Hettstedt/MTU. Hettstedt – Stedten: Nachdem der FC Hettstedt an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Felix Prenz für Stedten traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yehor Prokhorenko den Ball ins Netz (26.).

1:1 Ausgleich im Spiel FC Hettstedt gegen SV Romonta 90 Stedten – 26. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Jason Phillipp Lettau, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau, Wienholz, T. L. Krey (81. Vollmann), Prokhorenko (83. Hohmuth), Svitiukha (18. Doberenz), Stein, Kemnitz (86. Walter), Döring, M. Krey, Kosko

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Böttger, Grünhage, Lindau, Schrötter (59. Berger), Höher, Nachtwein, Bielig (59. Thomas), Kaschperk, Siedler (59. Merker)

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42