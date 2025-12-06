Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem BSV Halle-Ammendorf II am Samstag nicht, als er sich vor 62 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den MSV Eisleben verabschieden musste.

Halle/MTU. Das Match zwischen Halle-Ammendorf und Eisleben ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Sebastian Eichler (MSV Eisleben) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Minute 67: BSV Halle-Ammendorf II mit 0:2 im Rückstand

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Jannik Twardy den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (67.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Piontek, Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Piven (60. Ivanov), Keitel, Beyer (60. Walter), Klein (76. Ihezuru), Vock (60. Eckl), Kanditt, Kirchbach, Geißler

MSV Eisleben: Agapi – Damm (85. Bloßfeld), Beese (60. Rische), Olkhovskyi (60. Teske), Blankenburg, Samalius, Eichler (77. Zeugner), Eckstein, Twardy, Seidemann, Bobeliuk

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62