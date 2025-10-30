Für den Gastgeber SV Eintra. Lüttchendorf endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Donnerstag endete das Spiel zwischen dem SV Eintra. Lüttchendorf und dem Zörbiger FC mit einem Unentschieden.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

35. Minute SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit Zörbiger FC – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur zwei Spielminuten später konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erzielen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Schlegel, Horlbog, Petraj, Schulze, Fiebiger, Stoye (87. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Gründler (60. Kolle), Siebenhühner, Siebald

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva (67. Janders), Brenner, Oertel, Gansen, Seliger, Teichert, Matthias, Deidok, Hempel, Kleewein (75. Schindler)

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65