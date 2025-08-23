Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den Zörbiger FC mit 1:3 (0:1).

Köthen/MTU. Vor 80 Zuschauern hat sich das Team von Robert Giersberg mit 1:3 (0:1) gegen Zörbig eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tom Gansen für Zörbig traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. In der zweiten Halbzeit setzte Zörbig noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Oliver Kleewein erzielt.

FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück – 52. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern und den Köthern noch ein Tor zu bescheren (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Die Köther sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Mauer (61. Sawaneh), Becker (61. Passou Bitalounani), Paquo, Müller, Abou (72. Fritsch), Diawara, Kallenbach, Finze, Ishchenko (37. Marschall), Winter (90. Mohamad)

Zörbiger FC: Koller – Gansen (60. Schönburg), Oertel, Schmidt, Hempel (74. Deidok), Schindler, Janders, Kleewein, Matthias, Brenner, Seliger

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80