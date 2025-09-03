Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Heimverein SG Aken/Paschl. gegen den Dessauer SV 97 ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 am Mittwoch 4:4 (1:3) getrennt.

In Minute 12 schoss Tim Lukas Eßbach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.) erzielt wurde.

1:1 für SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 – Minute 26

Unentschieden. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. So einfach ließen sich die Akener aber nicht abhängen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Schon vier Minuten später konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Hartwig, Khan, Zakhel, Porsch, Al Mahmoud, Sulaiman, Laubmeier, Nguyen, Kutscher, Schulze

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31