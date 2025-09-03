Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Mittwoch war die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegenüber der SG Sargstedt / Germania HBS II machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Oschersleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Manegold. Der Trainer von Hadmersleben musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.

Gleich nach Spielstart schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Junias Gustav Borchers baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

60. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt 0:2 im Hintertreffen

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Gustav Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (72.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Oscherslebener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Jülich (75. Al Awad), Gaßmann (46. Eckert), Kegel, Borchers, Okunowski, Grüneberg, Herbst (75. Abraham Maketh), Welz, Franke (46. Neumann), Wolff (46. Mohamadi)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst (54. Albrecht), Richter, Michl, Neumann, Henning, Naujoks, Hartmann (36. Roßberg), Schürmann, Camara (54. Holstein), Natow

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60