Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Blau-Weiß Dölau II im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

In Minute 20 schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz.

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 38

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu festigen (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, M. Klein, Kleinert, Balbach, Troitzsch, Klaus, Grimm (75. Werdan), Wittmann (56. Richter)

SG Reußen: Harre – Flaschina, Schicha, Herrmann, Czaplicki (68. John), Benze, Gewinner, Broda, Grobstich (80. Krieger), Schulz, Besser (86. Flegel)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27