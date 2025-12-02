Klar unterlegen zeigte sich der FC Halle-Neustadt im Spiel gegen den Zörbiger FC vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Steve Hardt hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Stadion BIZ Pl.3 ganze sechs Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler (Zörbiger FC) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zörbiger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Noah Moreno Silva der Torschütze (20.).

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 20

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Oliver Kleewein (Zörbig) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 gingen die Zörbiger als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Keunang (46. Regener), Moh, Tilahun (66. Meisterknecht), Burzlaff, Ali Yusuf (70. Steinbach), Zavoloka, Zuleger, Halibei (54. Manga), Teklay (54. Barghan)

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Seliger, Schindler, Oertel, Moreno Silva (59. Lindemann), Gansen, Brenner, Teichert, Hempel, Deidok (46. Kleewein)

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25