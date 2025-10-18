Der VfB Auerbach 1 erzielte am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 305 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Auerbacher legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 führt mit 2:0 – 61. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Vojtech Cermus ersetzte Max Roscher und Yannic Voigt kam rein für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Vojtech Cermus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (76.). Damit war der Erfolg der Auerbacher gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (66. Cermus), Schmidt, Kadric, Schardt, Bauer, Kaiser (66. Voigt), Hache (76. Weigel), Graf (76. Spranger), Birkner, Guzlajevs (90. Lippmann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (68. Lisowski), Schmidt, Hess, Dörnte (76. Radomski), Singbeil, Taiwo, Farwig, Pandyal (56. St. Louis), Raeck (68. Pillich), Hunter (76. Müller)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305