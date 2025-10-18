Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen mit einem torarmen 1:0 (0:0). 102 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Kunze (76. Bischoff), Scharf, Schubert (82. Sell), Berghammer (67. Hiersig), Marggraf, Richter (60. Büttner), Maak, Kuhnert, Grosser, Bagehorn (87. Meyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (67. Ernst), Cepa (84. Wenske), Leich, Meißner, Strese, Wanski, Michael, Franke, Kummer, Engelhorn

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102