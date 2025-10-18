Für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Braunsbedra/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg. 95 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion des Friedens.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Toth, Polishchuk, Richter, Dahaba, Hassel (46. Fomba), Böhme (46. Schulze), Glaubitz, Hägele, Popov, Abdelouahed (65. Nicolae)

FC RSK Freyburg: Derbek – Krumbholz (53. Keller), Mänicke, Schirner, Weise, Großmann, Töpe (75. Alalo), Schulz, Kirchhoff, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Sambu

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95