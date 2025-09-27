Der 1. SV Sennewitz errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 70 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg.

Petersberg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Sennewitz eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Petersberger gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg.

In Minute 22 schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch John Viany Bukenya erzielt.

Minute 39: 1. SV Sennewitz mit 2:0 Vorsprung

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Bereits vier Spielminuten später konnte Max Angermann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 4:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Von Cieminski, Bukenya (86. Salomon), Görlitz, Boettcher, Angermann, Gerlach, Herrmann (62. Lorenz), Schmidt (77. Horn), Dittrich (85. Berner)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Schlesier, Stryjakowski, Madalschek (76. Stephan), Darmochwal, Knaut, Reuschel, Köhler (63. Weber), Knorr (39. Diallo), Scheller, Voß

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70