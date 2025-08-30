Der Turbine Halle II glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Diego Canabate Kasparek traf für den Turbine Halle II in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II liegt in Minute 24 2:0 vorn

Nur eine Minute später konnte Waldemar Ermolaev (Halle) den Ball über die Linie bringen (24.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Kuske, Braunschweig (85. Zahn), Heldt (65. Titonis), Kochmann (70. Thermann), Leinhoß, Kasparek (80. Krziwanie), Schulze, Ermolaev, Everding (75. Kallen), Otremba

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Aschenbach (46. Pfeifer), Öder (80. Moradi), Wittmann, Kleinert, Ranft, Richter (57. Burmeister), Troitzsch, Dinter

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58