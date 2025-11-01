Für den Gastgeber 1. SV Sennewitz endete das Spiel gegen den FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niklas Kasten den Ball ins Netz (70.).

70. Minute 1. SV Sennewitz und FC Hettstedt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Lucas Seidewitz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Petersberger zu erreichen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Von Cieminski, Dieske, Kasten, Lorenz (83. Herrmann), Görlitz, Schmidt, Seidewitz, Bukenya, Gerlach, Bartschek (61. Horn)

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (57. Bendzko), Döring, Mühlenberg, Svitiukha (66. Krey), Doberenz, Kosko, Hoffmann (86. Lettau), Wienholz, Stein, Krey

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37